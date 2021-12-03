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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yıldız isimlerden Kasımpaşa maçı öncesi Sergen Yalçın'a galibiyet sözü!

Futbolculardan Yalçın’a galibiyet sözü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Süper Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak yeniden yakalayacağı bir serinin başlangıcını atmak istiyor. Öte yandan bunun bilincinde olan futbolcular, karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a galibiyet sözü verdi. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılarda geçen hafta alınan Giresunspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos ortamı aşıldı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Sergen Yalçın'a destek vererek takımda birlik beraberliği yeniden sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının da istifa kararından dönmesi en çok futbolcuları sevindirdi. Başta Josef, Atiba, Rosier ve Ghezzal olmak üzere takımın üzerinde etkisi olan futbolcular, yeniden toparlanmak için Yalçın'a söz vererek krizi fırsata çevireceklerini söyledi. Yıldız futbolcular, Yalçın'la yaptıkları görüşmede ise bundan sonra çok daha mücadele eden ve en önemlisi pes etmeyen bir takım olacaklarının sözünü verdi.

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