03 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax'tan Beşiktaş'a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen Beşiktaş'a, Hollanda temsilcisi bir şok daha yaşattı. Ajax deplasman tribündeki hasardan dolayı Beşiktaş'tan tazminat istedi ve konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. İşte talep edilen miktar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
MEŞALELER TRİBÜNLERE ZARAR VERDİ
Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.
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