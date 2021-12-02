BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax’tan Beşiktaş’a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar

Sabah'ın haberine göre; Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.