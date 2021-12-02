03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax'tan Beşiktaş'a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen Beşiktaş'a, Hollanda temsilcisi bir şok daha yaşattı. Ajax deplasman tribündeki hasardan dolayı Beşiktaş'tan tazminat istedi ve konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. İşte talep edilen miktar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax’tan Beşiktaş’a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. Johan Cruyff Stadı'ndaki deplasman bölümünde meydana gelen taşkınlıklardan dolayı siyah beyazlılara UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesilirken yapılan itiraz da reddedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax’tan Beşiktaş’a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar

Sabah'ın haberine göre; Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ajax’tan Beşiktaş’a tazminat başvurusu! İşte talep edilen miktar

MEŞALELER TRİBÜNLERE ZARAR VERDİ

Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

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