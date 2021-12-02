02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Mohamed Sherif harekatı! Böyle duyurdular

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş, çalışmalarına da hız verdi. Hücum bölgesini zenginleştirmek isteyen siyah-beyazlılar için, Al-Ahly forması giyen Mohamed Sherif'e teklif yapıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Mohamed Sherif harekatı! Böyle duyurdular
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Siyah-beyazlılarla ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Mısır'ın Al-Ahly kulübünün eski yıldızı Magdy Abdel-Ghani, Al-Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif'in, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı teklifin reddedilmesinden mutsuz olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Mohamed Sherif harekatı! Böyle duyurdular

Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia etti. Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Mohamed Sherif harekatı! Böyle duyurdular

Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı.

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