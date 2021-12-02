BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Mohamed Sherif harekatı! Böyle duyurdular
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş, çalışmalarına da hız verdi. Hücum bölgesini zenginleştirmek isteyen siyah-beyazlılar için, Al-Ahly forması giyen Mohamed Sherif'e teklif yapıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarla ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Mısır'ın Al-Ahly kulübünün eski yıldızı Magdy Abdel-Ghani, Al-Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif'in, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı teklifin reddedilmesinden mutsuz olduğunu söyledi.
Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia etti. Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil.
Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı.
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