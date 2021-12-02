03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Kartal'da Cyle Larin krizi! Kadro dışı kararı...

Beşiktaş'ın en formda isimlerinden Cyle Larin'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu dönüş yapmayan Kanadalı forvet için yönetimin kadro dışı bırakma ihtimali artıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Kartal’da Cyle Larin krizi! Kadro dışı kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Beşiktaş'ta N'Sakala, Ljajic, Lens ve Douglas'ın ardından Cyle Larin de kadro dışı kalmanın eşiğine geldi. Siyah- Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede Kanadalı yıldız, 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt vermiş ve yıllık 2.5 milyon Euro gibi bir rakam talep etmişti.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Kartal’da Cyle Larin krizi! Kadro dışı kararı...

Larin'in bu astronomik talebiyle görüşmeler tıkanmış ve Beşiktaşlı kurmaylar masadan kalkmıştı. Gelen son bilgilere göre Larin'den para kazanmak isteyen yönetim Kanadalı forveti devre arasında başka bir takıma satmak istedi. Ancak Larin bu son teklifi de geri çevirdi. Larin'in uzlaşmaz tutumunda rahatsız olan yönetimin karar aşamasında olduğu ve her an Kanadalı yıldızı kadro dışı bırakabileceği ifade ediliyor.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Kartal’da Cyle Larin krizi! Kadro dışı kararı...

Takvim'in derlediği habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu aşamada bir görüş belirtmediği ve yönetimin vereceği karara itiraz etmeyeceği de gelen haberler arasında.

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