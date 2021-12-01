03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Alex Teixeira ile yollar ayrılabilir!

Kartal’da o yıldızla yollar ayrılabilir!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2021

Beşiktaş, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira'ya gelebilecek her teklifi değerlendirme kararı aldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, yeni transfer Alex için tüm alternatifleri değerlendirme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; İlk hedef Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak, takasta kullanmak ya da en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bu takımlarla temas kurulduğu ve sonuç beklendiği iddia edildi.

Teklif yapıldı! Kartal'a yıldız stoper haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dortmund’dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı! Dortmund'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı!
Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Kasımpaşa karşısında 5 eksik... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Kasımpaşa karşısında 5 eksik...
N’Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens... N'Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör