BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Alex Teixeira ile yollar ayrılabilir!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira'ya gelebilecek her teklifi değerlendirme kararı aldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, yeni transfer Alex için tüm alternatifleri değerlendirme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; İlk hedef Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak, takasta kullanmak ya da en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bu takımlarla temas kurulduğu ve sonuç beklendiği iddia edildi.

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