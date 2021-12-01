BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...
Devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, büyük bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Yabancı kuralını da dikkate alan deneyimli teknik adam, kadro dışı kalan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la kesin yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca Fabrice N'Sakala'nın da bileti kesildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri başladı ancak bu kez almak için değil vermek için. Siyah-beyazlılar öncelikle atıl durumdaki Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'tan kurtulmak istiyor. Çünkü bu 4 oyuncu takım bütçesinden, sözleşme yenileme görüşmelerine, TFF'nin belirlediği harcama limitlerinden, yeni alınacak oyunculara kadar pek çok durumu etkiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; 4 oyuncunun Beşiktaş'a yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro'yu buluyor. Bu rakam şu an için yaklaşık 90 milyon TL tutuyor. TFF tarafından belirlenen Beşiktaş'ın yıllık harcama limiti zaten 386 milyon TL.
Aynı şekilde transferde gündeme gelen Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo'ya da "Ljajic'e 7.5 milyon euro verdiniz ama" dedirtiyor. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi ocak ayında üçe beşe bakmadan bu 4 oyuncuyla yollarını ayıracak.
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