BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri başladı ancak bu kez almak için değil vermek için. Siyah-beyazlılar öncelikle atıl durumdaki Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'tan kurtulmak istiyor. Çünkü bu 4 oyuncu takım bütçesinden, sözleşme yenileme görüşmelerine, TFF'nin belirlediği harcama limitlerinden, yeni alınacak oyunculara kadar pek çok durumu etkiliyor.