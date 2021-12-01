02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...

Devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, büyük bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Yabancı kuralını da dikkate alan deneyimli teknik adam, kadro dışı kalan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la kesin yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca Fabrice N'Sakala'nın da bileti kesildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2021

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri başladı ancak bu kez almak için değil vermek için. Siyah-beyazlılar öncelikle atıl durumdaki Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'tan kurtulmak istiyor. Çünkü bu 4 oyuncu takım bütçesinden, sözleşme yenileme görüşmelerine, TFF'nin belirlediği harcama limitlerinden, yeni alınacak oyunculara kadar pek çok durumu etkiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...

Fotomaç'ın haberine göre; 4 oyuncunun Beşiktaş'a yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro'yu buluyor. Bu rakam şu an için yaklaşık 90 milyon TL tutuyor. TFF tarafından belirlenen Beşiktaş'ın yıllık harcama limiti zaten 386 milyon TL.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...

Bu üç oyuncunun aldıkları maaşlar, Vida ve Larin gibi yeni sözleşme bekleyen oyuncuların ve menajerlerinin, "Ama oynamadıkları halde onlara veriyorsunuz" demelerine de neden oluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan takıma büyük neşter! 4 futbolcu birden...

Aynı şekilde transferde gündeme gelen Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo'ya da "Ljajic'e 7.5 milyon euro verdiniz ama" dedirtiyor. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi ocak ayında üçe beşe bakmadan bu 4 oyuncuyla yollarını ayıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dortmund’dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı! Dortmund'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş seyirci kararı!
Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Kasımpaşa karşısında 5 eksik... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Kasımpaşa karşısında 5 eksik...
N’Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens... N'Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör