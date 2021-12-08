BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadan grup aşamasını tamamlayan Beşiktaş, devre arasına kadar puan farkını eritmek istiyor. Transfer çalışmalarına da hız veren siyah beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadro dışı kalan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Sırp futbolcunun yeni adresi de duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...
Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü.
Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletmişti.
İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA
Fotomac.com.tr'nin İspanyol basınından derlediği haberde Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Adem Ljajic'in, Serie A ekiplerinden Salernitana ile görüştüğü iddia edildi.
Ancak Çizme temsilcisinin yaptığı teklif Adem Ljajic tarafından beğenilmedi.
Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon euro alan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Salernitana ile yeniden masaya oturacağı vurgulandı.
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