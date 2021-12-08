08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadan grup aşamasını tamamlayan Beşiktaş, devre arasına kadar puan farkını eritmek istiyor. Transfer çalışmalarına da hız veren siyah beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadro dışı kalan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Sırp futbolcunun yeni adresi de duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2021

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA

Fotomac.com.tr'nin İspanyol basınından derlediği haberde Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Adem Ljajic'in, Serie A ekiplerinden Salernitana ile görüştüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Ancak Çizme temsilcisinin yaptığı teklif Adem Ljajic tarafından beğenilmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Adem Ljajic dönemi sona eriyor! Yeni adresi...

Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon euro alan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Salernitana ile yeniden masaya oturacağı vurgulandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gürcan Bilgiç’ten sert eleştiri! Büyük takımın küçük hocası Gürcan Bilgiç'ten sert eleştiri! "Büyük takımın küçük hocası"
Beşiktaş’a müjdeli haber! Luuk de Jong... Beşiktaş'a müjdeli haber! Luuk de Jong...
Usta yazardan flaş yorum! Çanlar çalıyor Usta yazardan flaş yorum! "Çanlar çalıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör