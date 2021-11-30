BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasına karşın bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, birçok isim için temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu ise Diego Godin. İşte Beşiktaş'ın Godin teklifi...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar, zirveden iyice koparken Avrupa'ya da veda etti.

Sergen Yalçın ile yola devam eden Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Tecrübeli hoca, ilk olarak defans hattının güçlendirilmesini isterken Diego Godin listedeki ilk aday olarak dikkat çekti.