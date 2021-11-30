BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasına karşın bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, birçok isim için temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu ise Diego Godin. İşte Beşiktaş'ın Godin teklifi...
Sergen Yalçın ile yola devam eden Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Tecrübeli hoca, ilk olarak defans hattının güçlendirilmesini isterken Diego Godin listedeki ilk aday olarak dikkat çekti.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Diego Godin'in geleceği merak konusu. Uruguaylı savunmacı, sözleşmesinin feshedilmesini talep ederek ayrılmaya karar verebilir. Cagliari'deki macerasına devam etmek isterse bir yıllık daha sözleşme imzalayabilir ancak bunun için maaşında indirim yapması gerekli.
"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ"
Diego Godin, kış transfer döneminde Türkiye'nin de yolunu tutabilir. Beşiktaş, yıldız futbolcu için 1.5 milyon €'luk bir teklif yaptı.
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