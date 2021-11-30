03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasına karşın bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, birçok isim için temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu ise Diego Godin. İşte Beşiktaş'ın Godin teklifi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar, zirveden iyice koparken Avrupa'ya da veda etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...

Sergen Yalçın ile yola devam eden Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Tecrübeli hoca, ilk olarak defans hattının güçlendirilmesini isterken Diego Godin listedeki ilk aday olarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Diego Godin'in geleceği merak konusu. Uruguaylı savunmacı, sözleşmesinin feshedilmesini talep ederek ayrılmaya karar verebilir. Cagliari'deki macerasına devam etmek isterse bir yıllık daha sözleşme imzalayabilir ancak bunun için maaşında indirim yapması gerekli.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Diego Godin sesleri! İşte o teklif...

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ"

Diego Godin, kış transfer döneminde Türkiye'nin de yolunu tutabilir. Beşiktaş, yıldız futbolcu için 1.5 milyon €'luk bir teklif yaptı.

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