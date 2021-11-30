03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

UEFA Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi!

UEFA Beşiktaş’a ve G.Saray ceza!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.11.2021

UEFA, Lokomotiv Moskoca karşılaşmasında atılan maddeler nedeniyle Galatasaray’a 26.625, Sporting maçından aynı gerekçeyle Beşiktaş’a 6.750 euro para cezası kesildiğini açıkladı. UEFA Disiplin Kurulu’nun kararına göre kulübün, atılan maddeler nedeniyle 6,750 euro ödemesine hükmedildi. Bunun da 90 gün içerisinde ödenmesi gerektiği vurgulandı.

UEFA tarafından iki Türk kulübüne para cezaları kesildi... Galatasaray, evinde oynadığı Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında kural hatası gerekçesiyle hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı başvurusunda bulunmuş ancak bu, UEFA tarafından reddedilmişti.

Aynı karşılaşmada sarı-kırmızılılara başka bir gerekçeyle ceza verildiği ortaya çıktı. Skorer'in haberine göre, UEFA Disiplin Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, bu maçta atılan maddeler nedeniyle Galatasaray'a 26,625 euro para cezası kesildi. Belirlenen miktarın, 90 gün içerisinde kulüp tarafından ödenmesi gerektiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Sporting maçından ise siyah-beyazlılara para cezası çıktı. UEFA Disiplin Kurulu'nun kararına göre kulübün, atılan maddeler nedeniyle 6,750 euro ödemesine hükmedildi. Bunun da 90 gün içerisinde ödenmesi gerektiği vurgulandı.

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