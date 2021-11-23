Beşiktaş Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı! Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda Ligi takımlarından Ajax ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, çalışmada yer almadı. Sol arka adalesinden sorun yaşayan Rıdvan Yılmaz da çalışmaya katılmadı. Yarın durumu netlik kazanacak Rıdvan, kamp kadrosuna dahil edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde koşu çalışmaları yaptı.

Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlıların, pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde durduğu, idmanı tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ile bitirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, çalışmada yer almadı. Sol arka adalesinden sorun yaşayan Rıdvan Yılmaz da çalışmaya katılmadı. Yarın durumu netlik kazanacak Rıdvan, kamp kadrosuna dahil edildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN DESTEK

Beşiktaş'ın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi.

Basın mensuplarının yanına gelen Çebi, Sergen Yalçın ve oyunculara destek verdi.

Kısa sohbette birlik mesajı veren Çebi, Sergen Yalçın'ın kötü gidişi sonlandırıp ayağa kalkacakları yönündeki açıklamasına destek vererek, "Kalkacağız tabii ki doğru söylemiş. Biz onunla hep yan yanayız. Oyuncularımızla beraber ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

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