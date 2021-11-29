BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus dolu günler! Son 6 maçta...
Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan ve oynadığı son 6 resmi maçı kaybeden Beşiktaş, geriye düşmekten kurtalamıyor, skoru çeviremiyor, gol atamıyor, kalesini bir türlü kapatamıyor... Siyah beyazlılarda üretkenlik düştü, üstelik iç sahanın büyüsü de bozuldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon adeta kabus dolu günler geçiriyor. Ligde ve Avrupa'da galibiyet almayı unutan siyah beyazlılar, son 6 resmi maçtan mağlup ayrıldı. Üstelik Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Giresunspor'dan yedikleri 4 golle Vodafone Park açıldığından bu yana ligde en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Avrupa maçlarında da Genk ve Sporting'den 4 gol yemişti.
Siyah beyazlıların lig ve Avrupa'daki son 15 maçta yediği goller de neredeyse birbirinin kopyası. Geçen sezon Atiba ve yanında Oğuzhan, Mensah, Ljajic, Dorukhan ve Necip gibi alternatiflerle önde iki sekiz numaralı baskılı oyunu, bu sezon daha çok Teixeria- Pjanic-Salih-Atiba gibi alternatiflerle oynamaya çalışan Sergen Yalçın, istediği verimi hiç bir şekilde alamadı. Bunlara Aboubakar'ın yerini doldursun diye alınan Batshuayi ve Kenan Karaman'ın sonuç getirmeyen vuruşları da eklenince, sürekli atak oynamaya çalışan ama çok fazla pozisyon verip mağlup duruma düşen bir takım ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre, defansif açıdan da kötü bir sezon geçiren Kartal, 14. haftada ligde 21 gol atıp 21 gol yerken averajı sıfırlandı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 3 gol atıp 14 gol yedi ve sıfır puanda kaldı. Beşiktaş 19 resmi maçta attığı 24 gole karşılık kalesinde 35 gol gördü
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