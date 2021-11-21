Alanyaspor Beşiktaş maçı sonrası o isme sert eleştiri! "Kötü ötesi"

Alanya karşısında ilk on dakikada fırtına gibi esen bir Beşiktaş vardı, Kenan ve Larin ise bu fırtınayı durdurmak için çaba harcadılar adeta. Kenan, Pjanic'in şutuna duvar oldu, Larin, Pjanic'in vuracağı topu sağ kanada açmak bahanesiyle dışarı gönderdi. İnanılır gibi değil. Bu goller kaçınca son haftalarda birçok kez olduğu gibi rakibin ilk atağında gol yenildi. Trabzonspor'la kopmuşsun zaten ama iki ezeli rakibin birbiriyle oynuyor, şu maçı kazanacaksın ki onlara karşı avantajlı olasın… Yazık!