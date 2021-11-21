Alanyaspor Beşiktaş maçı sonrası o isme sert eleştiri! "Kötü ötesi"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu yenilgiyle birlikte son 5 maçta 4. kez mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - OLMUYOR...
Maçın özellikle ilk yarısı ağır çekimdi. Beşiktaş, tam Alanyaspor'un istediği gibi yavaş yavaş ileriye çıktı, savunmaya da ağır ağır döndü. Alanyaspor'un gol umudu Babacar karşısında Welinton ikram yapınca ev sahibi ekip avantajı cebine koydu. Şampiyonluğa oynayan bir takımda Welinton forma giyer mi? Tabii ki hayır! Kadroda dahi olmaması gerek.
Alanyaspor'un dün basmadık yer bırakmayan altyapından yetişen Fatih Aksoy'u ver, Welinton'u al. Yıllardır futbolun içindeyim, böyle saçmalık görmedim. Sahi 3 maçta stoperde ve bu maçlarda sahanın yıldızı olan Necip nerede?
Beşiktaş'ta Rosier, Josef, Atiba pas hatalarıyla oyunu iyice soğutunca ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın gol umutları da yok olup gitti. Hafta içinde Kanada Milli Takımında harikalar yaratan Larin'in hakkını yemeyelim. Cyle Larin çok koştu, takımının kötü futboluna isyan eder gibiydi.
İkinci yarıda oyuna giren Can forma giydikçe çok daha iyi olacak gibi ama takımda iyi diyebileceğim başka oyuncu sayamamam Beşiktaş'ın kötü durumunu çok iyi özetliyor. Beşiktaş ikinci yarıda gol bulmalıydı ama girdiği gol pozisyonu yok denecek kadar azdı. Alex Teixeira forvet gibi birkaç kez kaleyi yoklarken Ghezzal yine etkisizdi.
Rosier sezon başından bu yana kötü ötesi. Kenan Karaman'daki düşüşe inanamıyorum. Öyle bir futbolcu ki; sanki rakip takımın savunma oyuncusu olarak sahaya çıkmış. Pjanic'in kaleye vurduğu topun ona çarpması da Beşiktaş adına trajikomik pozisyonlarından biriydi.
Alanyaspor dün hak ettiği 3 puanı takım oyunuyla kazanırken; Tayfun, Efecan ve özellikle Juanfran dört dörtlük bir performans gösterdiler. Emre Akbaba ise eski günlerdeki gibi takım arkadaşlarını çok iyi yönetti. İşin gerçeği Alanyaspor dün daha da farklı kazanabilirdi. Can-ı gönülden tebrikler...
Trabzonspor bu haftayı da 3 puanla kapatırsa puan farkı 13'e çıkacak. Beşiktaş kötü değil, çok kötü... Olmuyor, olmuyor, futbol futbolsuzluk Beşiktaş'a yakışmıyor.
TURGAY DEMİR - KALİTE KENARDA
Beşiktaş, Pjanic, Teixeira, N'Koudou, Ghezzal ve Josef beşlisini mutlaka sahada buluşturmalı. Hatta orta sahada atom karınca Can Bozdoğan mutlaka olmalıdır. Özellikle de Batshuayi'nin olmadığı maçlarda bu ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. Sergen Yalçın bunu bir türlü anlamak istemiyor. Bir bakıyorsunuz Kenanlar, Atibalar sahada, bir bakıyorsunuz, N'Koudou, Teixeira yedek ya da bir bakıyorsunuz Pjanic oyundan çıkmış v.s.
Alanya karşısında ilk on dakikada fırtına gibi esen bir Beşiktaş vardı, Kenan ve Larin ise bu fırtınayı durdurmak için çaba harcadılar adeta. Kenan, Pjanic'in şutuna duvar oldu, Larin, Pjanic'in vuracağı topu sağ kanada açmak bahanesiyle dışarı gönderdi. İnanılır gibi değil. Bu goller kaçınca son haftalarda birçok kez olduğu gibi rakibin ilk atağında gol yenildi. Trabzonspor'la kopmuşsun zaten ama iki ezeli rakibin birbiriyle oynuyor, şu maçı kazanacaksın ki onlara karşı avantajlı olasın… Yazık!
Oynattığın Kenan'ın performansına bak kenarda tuttuğun Can'ın performansına bak. Haftalardır manzara aynı ve sen inatla yanlışta ısrar ediyorsun. Kusura bakma hocam bir laf vardır; memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, çifçiyi kuru inat yıkar derler. Sen de kuru inat yapıyorsun… Tıpkı geçen sezonki gibi lütfen işini ciddiyetle yap hocam yoksa yolun sonu iyi görünmüyor haberin olsun.
Alanyaspor bana göre iyi bir oyun oynadı ve galibiyeti yerden göğe kadar hak ettiler. Hakeme gelince… Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda top Alanyalı oyuncunun destek eline çarpıyor, yani pozisyon temiz. İptal edilen golde ise Efecan ofsayt. Hakem VAR'a inanmayıp neden gidip kendi baktı ben onu anlamadım!
ERMAN TOROĞLU - HAKEM GARİPTİ
Dün akşamki maç net olarak şunu gösterdi. Beşiktaş taraftarı bu sene ne Sergen'den ne bu takımdan geçen seneyi beklemesin. Beşiktaş, fizik olarak iyi değildi. Bana söyleyin dün gece hangi Beşiktaşlı iyi mücadele etti? Yok. Peki hangi Alanyalı kötüydü yine yok. Alanya gayet iyi hazırlanırken; Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Bu kadar kötü kazanmak zor. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi.
Beşiktaş'ta ise tam tersi. Aslında Bülent biraz daha erken oyuncu değişikliği yapsa fizik olarak biten Beşiktaş'ı 75'te bitirirdi. Şu bir gerçek Bülent'in takımları fizik olarak diri, aynı kendi futbolculuğu gibi. Alanya'nın yönetimini çok beğeniyorum. Başkanları ve yönetimi çok akıllı hareket ederek bu Süper Lig'i şenlendiriyor. Akıllı paralara akıllı topçular alıp bazı aptalca transferler yapan takımlardan daha fazla puan alıyorlar.
Maçın bir tane pozisyonu var. Hakem endirekt vuruş verdi. Tahmin ediyorum Efecan orada ofsayt çıktı. İkinci pozisyonda Vida topa vururken Vida'nın dengesini bozdu. Efecan olmasaydı düzgün vururdu diye bir yorum yaptı hakem. Tersi olsaydı ne olurdu merak ettim. VAR ile AVAR pozisyonu çözemedi ki hakemi çağırdı. Yani yükü kendi üzerlerinden attılar.
Eğer ofsayt çizgisi çekildiğinde Efecan ofsaytsa hakeme söyle direkt başlasın. Çağırmayacaksın niye çağırıyorsun anlamadım. Eğer ilk pozisyonu es geçip Efecan oyuna ve rakibe müdahale ediyor diye çağırdıysa o da ayrı top Vida'dan geliyor. Nereden bakarsanız seyirciyi rahatsız edecek bir poziyon. O zaman ikinci pozisyona çağırıyor. İlk pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor.
Taktik savaşı oldu. 80'den sonra Ersin santraya kadar geldi. Ama Beşiktaş'ın rakip defansı geçme şansı kalmamıştı. Sergen, Ghezzal'a 86 dakika nasıl tahammül etti inanılır gibi değil. Dün kötü Beşiktaş'ın çok kötüsüydü. Bundan sonra yukarıyı yakalarlar mı? Olmaz olmaz demeyin olur da onu yapabilecek güç Beşiktaş'ta ve Sergen'de yok.
Hakem bir ara vücut diliyle öyle kararlar verdi ki… Beşiktaş mağlup ayrılmasın ben de yara almayayım der gibi. Dışarıdan vücut dili okunmaz sanıyor. Hata yaparsın ortadan çal der gibiydi. Böyle yaparsın yaparsın bir gün başın belaya girer sonun olur. Tavsiyem cin olmadan adam çarpma.
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