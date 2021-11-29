BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Alex Teixeira en az 1 ay yok!

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un ardından Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın sakatlığı ile yıkıldı. 3. kez adalesinden problem yaşayan Teixeira, en az bir ay forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira'yı da sakatlığa kurban verdi.

Dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı 10 numaranın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, siyah beyazlı kulübün sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Alex'in sahalara dönüşü en az 1 ayı bulacak. Pandemi nedeniyle Çin'de 8 ay futboldan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, fizik-kondisyon açısından takımın gerisinde olması ile dikkat çekiyordu. Beşiktaş'ta 3. kez adale sakatlığı yaşamasının altında da bunun yattığı belirtiliyor.

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