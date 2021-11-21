BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor! Kritik toplantı...

Mücadeleyi, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda tribünden takip eden Çebi, 2-0'lık yenilgi sonrasında adeta yıkıldı.Üzgün olduğu gözlenen Başkan, yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.



