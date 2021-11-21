21 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor! Kritik toplantı...

Beşiktaş'ta geride 13 haftanın ardından elde edilen 5. mağlubiyet sonrası moraller oldukça bozuldu. Siyah-beyazlılarda Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık skor ve oynanılan futbol şok etkisi yarattı. Başkan Ahmet Nur Çebi bu mücadele sonra yönetim kurulu ile bir araya gelirken, şimdi de Sergen Yalçın'la durum değerlendirmesi yapacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor! Kritik toplantı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün sabah yapılan divan kurulu toplantısına yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte katıldı. Başkan, yüksek tansiyonlu geçen toplantının ardından soluğu Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig maçı için Alanya'da aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor! Kritik toplantı...

Mücadeleyi, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda tribünden takip eden Çebi, 2-0'lık yenilgi sonrasında adeta yıkıldı.Üzgün olduğu gözlenen Başkan, yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor! Kritik toplantı...

Fanatik Gazetesi'nin derlediği haber göre başkan Çebi'nin, takımdaki kötü gidişata çözüm konusunda bugün teknik direktör Sergen Yalçın'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

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