05 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten kiraladığı ve Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de görev alan Can Bozdoğan, attığı şık golle maçın en çok konuşulan futbolcusu olmuştu. Yönetim, attığı golün yanı sıra etkili oyunuyla da beğeni toplayan genç futbolcunun bonservisiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı gol ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Can Bozdoğan'ın performansı ayakta alkışlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçı seyreden yöneticiler, Can Bozdoğan'ın attığı golden sonra birbirlerine sarılırken, oyuncunun her olumlu hareketi alkışla karşılık buldu. Transferin son günlerinde yönetimin belirlediği yurt dışında oynayan oyuncular listesinden alınan Can Bozdoğan için yönetim bonservisini almak için düğmeye basacak. Schalke 04'den kiralanan 20 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın geleceğinde yer vermek isteyen yönetim en kısa zamanda Alman kulübü ile temasa geçecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

Milliyet'in haberine göre; 1 milyon 200 bin euro civarında satın alma ücreti üzerinden görüşecek olan yönetimin bu rakam üzerinden pazarlıkları başlatacağı bildirildi. Sadece yeteneği değil karakter olarak da takım içerisinde çok kısa zamanda sevilen Can Bozdoğan'ın da Beşiktaş ile uzun süreli kontrat imzalamak istediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Can Bozdoğan gibi birçok gencin yer aldığı listesine yaz döneminde de sadık kalacak. Bundan sonra oyuncuların geçmişine değil geleceğine para yatırmak isteyen yönetim, yeni bir yapılanmaya gidecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

AİLESİ HEP YANINDA

Sezon başında siyah-beyazlı kulübe kiralık gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Can Bozdoğan'ı ailesi yalnız bırakmıyor. Babası ile birlikte İstanbul'da yaşayan genç yeteneğin annesi ve ablası da zaman zaman İstanbul'a gelerek Can Bozdoğan'a her konuda destek veriyor. Alman futbolunun disiplinden taktik anlayışa kadar tüm özelliklerine sadık kalmaya çalışan 20 yaşındaki futbolcunun Türkçesini de ilerletmeye çalıştığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

İLK GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 resmi maça çıkan Can Bozdoğan, ilk golünü attı. Kasımpaşa ağlarına çok şık bir gol bırakan Can, başarılı futbolunu sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken 20 yaşındaki orta saha her geçen hafta daha da gelişiyor.

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