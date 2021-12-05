BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan’ın bonservisi alınacak mı? Karar verildi

Milliyet'in haberine göre; 1 milyon 200 bin euro civarında satın alma ücreti üzerinden görüşecek olan yönetimin bu rakam üzerinden pazarlıkları başlatacağı bildirildi. Sadece yeteneği değil karakter olarak da takım içerisinde çok kısa zamanda sevilen Can Bozdoğan'ın da Beşiktaş ile uzun süreli kontrat imzalamak istediği vurgulandı.