Spor yazarları Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı! "Sergen Yalçın yönetimi idare etti takımı edemedi"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-0 mağlup olarak ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Spor yazarları da Beşiktaş - Giresunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
ERMAN TOROĞLU - KİM SORUMLU!
Sergen yönetimi idare etti, takımı edemedi; NOKTA... Yazının sonunu başa aldım. Yani Beşiktaş için sözün bittiği nokta... Peki Beşiktaş takımının bu hale gelmesi tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere… Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş kulübünü idare ediyor yoksa yönetim mi? Sonradan Sergen ile yönetimin para pul anlaşmazlığı, takımın sezona geç girmesi filan gibi bin tane olay var.
Alınan oyuncular bünyeye uymadılar. Geçen sezonki arkadaşlık ve takım ruhu bu sezon kayboldu. Alınan generaller iş yapmadılar gibi çok sebep var. Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu? Ben bir tek sorumlu yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Zaten maçtan evvel tribünlerde 6 bin seyirci olması her şeyi anlatıyor.
Giresunspor son derece akıllı top oynadı. Hele Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra topa vurmadılar, pas yaptılar. Zaten yorgun olan siyah-beyazlıları iyice yordular. Peki oyundan atılan Kaptan'a ne demeli? Kaptan takımını sattı. Bu kadar basit. Pozisyon icabı atılırsın, kabulüm ama bir oyuncu bu tarz atılmaz ve takımını 10 kişi bırakmaz ve bu da kaptan olursa 10 misli daha ağır olur.
Maçın hakemine gelince… Bence Hüseyin Göçek idare etmedi. Maç kopana kadar maçı VAR'daki Zorbay idare etti. Doğru da idare etti. Göçek'e kalsaydı adaletsiz olacaktı. Nitekim penaltıyı da Zorbay verdirdi kırmızı kartı da... Hele kırmızı kartta Hüseyin Göçek'in önce sarı çıkarması tam bir rezillik. Gözünün önünde pozisyon! Yani dün gece Hüseyin Göçek ile Beşiktaş arasında fazla bir fark yoktu. Maç 3-0 olduktan sonra da maçı ortadan idare etmeye başladı Hüseyin.
3-0'a kadar Beşiktaş'a omuz atıyordu ama Beşiktaş'ın bundan bile faydalanacak hali yoktu. O kadar bitiktiler. Hadi şunu diyebilirsiniz; "3 puanlık sistemde her şey olur." Hayır kardeşim, bu Beşiktaş'tan üç puanlık sistemde de bir cacık olmaz... Bu sezon başından itibaren Sergen, yönetimi idare etti, yönetti ama takımı idare edip yönetemedi.
SİNAN VARDAR - REZALET ÖTESİ
Beşiktaş özellikle ilk 15 dakika oldukça coşkuluydu. Larin ve Batshuayi ile baskı arttıkça artıyordu. Ama 15 dakikanın ardından Beşiktaş tam bir rezalet ötesiydi. Sahada art niyetli bir hakem vardı. Beşiktaş'ın maçlarında iyi hakem görememeye alıştık ama dünkü başka bir rezillikti. Kilolarıyla güreşçiyi andıran Hüseyin Göçek ve VAR'daki Zorbay Küçük bir tetikçi edasıyla Beşiktaş'ı lime lime doğradılar. VAR'ın uyarısıyla verdiği penaltı kararı çok ağırdı. Ardından maçın en iyisi Necip'i yine VAR kararıyla oyundan atması deli saçmalığıydı.
Bu eski hakemlerden kurtulmak gerek. Bunları tek tek belirleyip; düdüklerini astırmak şart. Boşuna demiyorlar; 'Futbolun katili Türk hakemleri' diye... Dünkü farklı yenilgide 'Tek suçlu hakemdi' dersek hata yapmış oluruz, öyle değil mi sevgili Sergen Yalçın! Beşiktaş'ta dün ne oyun planı ne de futbol adına olumlu bir yan vardı? Sergen lütfen şapkayı önüne koy ve neler yapılması gerektiğini düşün artık! Olmuyor böyle?
Takım dökülüyor ve futbolcuların fizik kondisyonu da yerlerde sürünüyor. Larin, Batshuayi, Rosier berbat ötesi oynadılar. Allah'ı var Pjanic bir şeyler yapmaya çalıştı ama Batshuayi, Larin'in hali neydi öyle!!! Ben hayatımda bu kadar kötü Beşiktaş seyretmedim, Allah bir daha da göstermesin!
Sevgili hocam aylardan kasım ve biz kepenkleri indiriyoruz. Takım neden böyle Sergen hoca? Takım formsuz, sen takımdan daha formsuzsun sevgili Sergen hoca! Taraftarın sonunda sabrı sonunda taştı. Haklılar! Giresun'a helal olsun, harika oynadılar. İlk düşecek denen takım deniyordu, işte genç Türk teknik adamın büyük başarısı... Hakan Keleş ismini ilerleyen yıllarda çok duyacağız. Tebrikler sevgili hocam...
TURGAY DEMİR - SABIR TAŞI!
Ligin başından bu yana, Sergen hocanın, Kenan, Salih ve Gökhan Töre başta ısrarla şans verdiği etkisiz elemanlarla başlayan yanlışlarını yazmaya kalksam bu sütunlar yetmez. Can Bozdoğan, Montero ve Serdar Saatçı'nın ısrarla görmezden gelinmesi, 14 sakat varken şans bulup kendilerini göstermelerine rağmen sonra tekrar kızağa çekilmeleri ise bu sezonun diğer gariplikleri… Dün de başka bir fantezi yaptı Sergen hoca… Welinton, Serdar ve Montero varken devşirme stoper olarak Necip'i kullandı! Bravo!
Ben bugüne kadar Necip'in zorunlu şartlarda kadroya girip kötü oynadığını görmedim ama aynı şekilde hiçbir zorunluluk yokken kadroya girip iyi oynadığını da görmedim… Necip zevk için oynatılmaz, oynatılırsa kendisini başka biri zanneder ve öyle oynamaya çalışırken bir çuval inciri berbat eder! Dün yaptığı da budur. Nokta!
Beşiktaş ilk on dakikada yüklendi, pozisyonlar buldu ama gol atacağına dair hiçbir umut vermedi maalesef… Ve biz izlerken dedik ki, "Şimdi Giresunspor ilk bulacağı pozisyonda gol atar! "Falcı mıyız"!? Hayır! Sadece haftalardır neler olduğunu görüyoruz ve öz güvensiz oyuncuların atarken zorlanıp, yerken zorlanmayacaklarını bilecek tecrübeye sahibiz.
Sergen Yalçın geride kalan iki sezonda resmen destan yazmıştı, bu sezon ise o destanın her satırını inkar ediyor vesselam. Yazık, çok yazık. Bana göre bundan sonra hocanın işi zor. Efsane başkan Seba'ya karşı olan sevgi ve saygı bile bir noktada bitmişti! Başka söze gerek var mı!? Öte yandan Giresunspor'a helal olsun. Önce kalelerini iyi savundular, golü bulunca da o moralle maçın patronu oldular. Galibiyet hak ettiler.
REHA KAPSAL - TESADÜF DEĞİL!
Beşiktaş son oynadığı 11 resmi maçta 9 mağlubiyet almıştı. Yeni bir beyaz sayfa açmak için Giresunspor karşısında tek düşünceleri galip gelmekti. Sergen Yalçın 2 santrforla oyuna başladı. Larin'in arkasında Batshuayi dolaşan, haraketli oyuncu profilindeydi. Yalnız saha içindeki bu 4-4-2 oyun başlangıcı teoride kaldığı gibi pratiğe de dönüşmedi. Hem kenar beklerinin hem de hücumdaki kanat oyuncularının aldıkları toplu ve topsuz pozisyonlar, top rakipteyken presi doğru yapamama, geniş alanlar bırakma hep sorun oldu. Bunu yapamayan Beşiktaş oyuncu gücüyle kazanmak istedi.
Saha içinde yeni bir işleme geçiyorsanız oyun ve formasyon anlamında oyun prensiplerini de belirlemeniz gerekir. Dizilişler değiştiği zaman oyuncuların saha içinde hücum ve savunmadaki konumlanmaları farklı boyutlara gelir. Bunu Beşiktaş'ın bu maça özgü oyunu yanlış kurguladığı bir maç olarak görmemek gerekir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 0 yaparken de ders alınmadı. Mağlubiyetlerin hak edilmediği dile getirildi, şanssızlıktan ve beceri eksikliğinden dem vuruldu. Bunlar Sergen Yalçın tarafından hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de takımın kötü gidişinin konu başlığı gibiydi.
Bir de ligimizle ilgili 2-3 aydır hep bir hakemlerin verdiği yanlış kararların Beşiktaş'ın performansını etkilediği söylemleri vardı. Sergen Yalçın'ın elinde geçen seneye göre daha derin ve daha çok performans beklenen oyuncu topluluğu varken bu öz eleştirileri doğru yapmadığı gibi hep bahane üretildi. Sergen Yalçın bu kötü gidişatı doğru tespitlerle tedavi edip takımı geliştireceğine hep halının altına süpürdü. Günü kurtarıcı yaklaşımlar ve saha içinde oyuncuların kalitesiyle günlük-anlık performanslarıyla maçı çözmesini beklediğinden Beşiktaş'ın geldiği nokta hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde asla 'tesadüf değildir.'
Beşiktaş'ın bu krizden çıkması için Sergen Yalçın'ın da saha içinde olsa da olur olmasa da modundaki yaşlı ve heyecanı geçmiş oyuncular oynatmak yerine daha genç, dinamik olan Can Bozdoğan, Güven, Serdar ve Rıdvan gibi isimlere yönelmesi gerekiyor. Sergen Yalçın'ın geçen sezonki gibi daha fazla gençlere güvenmesi gerekir. Tecrübeli oyunculara vereceği bu mesajda geç kalmasına rağmen formanın bu kadar kolay kazanılmadığını göstermesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Ajax'ın yaş ortalaması 23.6 idi. Şimdi Sergen Yalçın'ın bu çetrefilli ortamdaki duruşu, sakinliği, krizi çözmesi, motivasyonunu yüksek tutup tam bir lider gibi duruş sergilemesi gerekir.
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