SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın istifa edecek mi? İşte verdiği karar...

28 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

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Yalçın kararını verdi! İstifa edecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son olarak ligin 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın, istifasını sunacak.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son olarak ligin 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi.

Detaylar birazdan...

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