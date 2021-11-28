SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın istifa edecek mi? İşte verdiği karar...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı camiada oldukça ağır olan bu yenilginin yankıları sürüyor. Tüm gözler başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Eğer yönetim genç teknik adam ile ayrılık kararı alırsa, yerine getirilmesi beklenen iki aday var. İşte o isimler ve ayrıntılar...