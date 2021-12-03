Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ali Naibi'den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Ali Naibi, yaptığı açıklamada çalıştığı dönemde siyah beyazlılara transferi gündemde olan ancak daha sonra takıma katılması iptal olan isimleri itiraf etti. Nabi, bir dönem Liverpool'da forma giyen Lucas Leiva ve uzun yıllar Barcelona kalesini koruyan Victor Valdes'in, Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta 5 yıl futbol direktörlüğü yapan Ali Naibi, Hürriyet'e verdiği röportajda kendisi döneminde Victor Valdes ve Lucas Leiva transferlerinin son anda gerçekleşmediğini anlattı.
"VALDES BAVULLARINI TOPLAMIŞTI"
Naibi, bu iki isimden birinin İspanyo kaleci Victor Valdes olduğunu belirtirken, "Victor Valdes'in transferinde son noktaya kadar gelmiştik. Hatta baculcu İstanbul'a gelmek için bavullarını toplamıştı. Ancak transfer son anda iptal oldu." dedi.
"ARAYIP TRANSFERİ İPTAL ETTİLER"
Ali Naibi, transferi son anda gerçekleşmeyen yıldızlardan diğerinin de Brezilyalı ön libero Lucas Leiva olduğunu ifade ederek, "Leiva Liverpool'da forma şansı bulamıyordu. Hocası Chelsea maçında çok eksik var oynasın, öyle gitsin dedi. Maçı oynadığı ve maçın adamı seçildi. Maçtan sonra Liverpool kulübü telefon edip biz oyuncuyu bırakmıyoruz dedi" şeklinde konuştu.
VALDES BIRAKTI, LEIVA SERIE A'DA
İspanyol kaleci Victor Valdes aktif futbol yaşantısını 2017 Ağustos ayında sonlandırdı. 34 yaşındaki Lucas Leiva ise kariyerine Serie A takımı Lazio'da devam ediyor.
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