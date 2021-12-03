Beşiktaş’ın eski yöneticisi Ali Naibi’den transfer itirafı! Lucas Leiva ve Victor Valdes...

"ARAYIP TRANSFERİ İPTAL ETTİLER"

Ali Naibi, transferi son anda gerçekleşmeyen yıldızlardan diğerinin de Brezilyalı ön libero Lucas Leiva olduğunu ifade ederek, "Leiva Liverpool'da forma şansı bulamıyordu. Hocası Chelsea maçında çok eksik var oynasın, öyle gitsin dedi. Maçı oynadığı ve maçın adamı seçildi. Maçtan sonra Liverpool kulübü telefon edip biz oyuncuyu bırakmıyoruz dedi" şeklinde konuştu.