BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın'ın yerine iki aday! İşte o isimler...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı camiada oldukça ağır olan bu yenilginin yankıları sürüyor. Tüm gözler başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Eğer yönetim genç teknik adam ile ayrılık kararı alırsa, yerine getirilmesi beklenen iki aday var. İşte o isimler ve ayrıntılar...
Beşiktaş'ta gözler Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın görüşmesine çevrildi. Son 6 resmi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör değişikliği yaşanabilir.
Çebi - Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş. 2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. 2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.
NTV Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşelecek.
Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic. Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.
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