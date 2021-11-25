25 Kasım 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve kariyerini İtalya'nın Hellas Verona takımında sürdüren Koray Günter'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyalılar yabancı kuralının gelecek yıllarda daha da sıkı hale geleceğini düşünerek yerli piyasasına yöneldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter kariyerini Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'da sürdürüyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta görev aldı. 1 gol kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş devre arasında İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Koray için teklifini sunacak.
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