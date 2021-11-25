BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi!

Beşiktaş devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyalılar yabancı kuralının gelecek yıllarda daha da sıkı hale geleceğini düşünerek yerli piyasasına yöneldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter kariyerini Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'da sürdürüyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta görev aldı. 1 gol kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş devre arasında İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Koray için teklifini sunacak.

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