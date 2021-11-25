25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi!

Transfer bombası patlıyor! Eski G.Saraylı Beşiktaş’a
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve kariyerini İtalya'nın Hellas Verona takımında sürdüren Koray Günter'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyalılar yabancı kuralının gelecek yıllarda daha da sıkı hale geleceğini düşünerek yerli piyasasına yöneldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter kariyerini Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'da sürdürüyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta görev aldı. 1 gol kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş devre arasında İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Koray için teklifini sunacak.

Cyle Larin Premier Lig'e gidebilir haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek
Yalçın’dan Teixeira açıklaması! Yalçın'dan Teixeira açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör