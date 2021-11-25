25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin Premier Lig'e gidebilir

Cyle Larin Premier Lig’e gidebilir
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Cyle Larin hem Beşiktaş hem de Kanada Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanada basını, 26 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Premier Lig olabileceğini duyurdu.

Cyle Larin hem Beşiktaş hem de Kanada Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanada basını, 26 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Premier Lig olabileceğini duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde; Larin'in Jonathan David ile birlikte Ada'ya transfer olacağı belirtildi.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Kartal'ın yıldızı Cyle Larin özellikle ilk yarıda birçok tehlikeli pozisyon yakaladı. Meşin yuvarlağa her seferinde doğru hareketlenen Kanadalı forvet oyuncusu kaleciyle 3 defa karşı karşıya kaldı. Ancak beklenmedik vuruşlar yaptı. Bildiğimiz Larin olsa ilk yarıda hat-trick bile yapabilirdi. Taraftar onu yine de alkışladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transfer bombası patlıyor! Eski G.Saraylı Beşiktaş’a Transfer bombası patlıyor! Eski G.Saraylı Beşiktaş'a
Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör