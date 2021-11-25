BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin Premier Lig'e gidebilir

Cyle Larin hem Beşiktaş hem de Kanada Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanada basını, 26 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Premier Lig olabileceğini duyurdu.

Cyle Larin hem Beşiktaş hem de Kanada Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanada basını, 26 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Premier Lig olabileceğini duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde; Larin'in Jonathan David ile birlikte Ada'ya transfer olacağı belirtildi.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Kartal'ın yıldızı Cyle Larin özellikle ilk yarıda birçok tehlikeli pozisyon yakaladı. Meşin yuvarlağa her seferinde doğru hareketlenen Kanadalı forvet oyuncusu kaleciyle 3 defa karşı karşıya kaldı. Ancak beklenmedik vuruşlar yaptı. Bildiğimiz Larin olsa ilk yarıda hat-trick bile yapabilirdi. Taraftar onu yine de alkışladı.

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