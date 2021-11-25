Beşiktaş-Ajax maçı sonrası o yıldıza sert eleştiri! "Beklenen düzeyde değil"

Alex Teixeira başta bazı oyuncuların performanslarının biraz daha yukarı çekilmesi şart. Beşiktaş en başta bu oyuncuyu sisteminin içinde en doğru yerde kullanmalı. Rusya'da gol kralı olmuş Teixeira'nın henüz beklenen düzeyde olmadığı da kesin. Umarım Sergen hoca başta Alex olmak üzere, tüm yıldızları daha iyi bir seviyeye taşır ve biten Avrupa ümitlerinden sonra en azından ligde bir hedefi kovalayabilirler.

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