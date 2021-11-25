Beşiktaş-Ajax maçı sonrası o yıldıza sert eleştiri! "Beklenen düzeyde değil"
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş sahasında Ajax'la karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, buna karşın 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken o yıldızı eleştirdi. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - YENİLECEKSEN BÖYLE YENİL!
Ajax karşısında Beşiktaş harika bir 45 dakika oynadı. İlk devreyi izlerken hem keyiflendim, hem de gurur duydum. Ruh, mücadele, futbolun güzellikleri Beşiktaş'ın yansıttıklarıydı.
Rosier-Ghezzal ikilisi geçen sezonki gibiydi. Pjanic maestro ustalığıyla harika ara paslar attı. Mert kalesinde güven verdi. Ayağa hızlı paslarla Ajax'ı deli etti. Ah Larin ah, son vuruşlarda biraz dikkatli olsa ilk yarı en az 3 farkla biterdi ama ona da kızamıyorum. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en iyi futboluna ortaya koyan Kevin N'Koudou'ya ayrı bir parantez açalım. Fransız yıldız süper ötesiydi.
Ajax dünyanın en iyi takımlarından biri olarak kabul ediliyorsa dün Beşiktaş da ilk yarıda son yıllardaki en güzel gösterisini ortaya koydu. İkinci yarı Kartal sezon başından bu yana süren hastalığına büründü. Savunmada öyle boşluklar verildi ki golleri de ikram ettik. Sergen hoca buna ne zaman çare bulacak?
Necip neden stoperde değil? Tabii takımın ikinci yarıda bu kadar oyundan düşüşü de gözlerden kaçmaması gereken bir detay! Ajax oynadığı ilk 5 maçta dün ilk defa bu kadar zorlandı. Sıfır borçlu altyapı patentli oyunculardan kurulu bir takım. Harika hücum varyasyonları var. Ben dün geceki Beşiktaş'tan keyif aldım. Yenilaceksen böyle yenilsinler canımı yesinler.
Bir konuda üzüldüm. Dün çok güzel bir Şampiyonlar ligi maçı izledik ama tribünlerde 8 bin taraftar vardı. Taraftarın hakkını verelim takımı çok iyi desteklediler. Düşen ülke futbolumuzun puanı yüzünden Şampiyonlar Ligi'nde belki uzun yıllar bir Türk takımı olmayacak. Beşiktaş camiası olarak dün tribünleri doldurmalıydık.
TURGAY DEMİR - SİLKİNEMEDİ
En son söyleyeceğimizi en başta diyelim; grupta iddiası olan bir Beşiktaş dün gece Ajax'ı yenerdi… Kartal'ın ilk yarıdaki motivasyon, performansı bana bunu söyletiyor. Demek ki, haftalardır yaşanan kötü gidişattan bazı dersler alınmış.
Şampiyonlar Ligi için artık çok geç olsa da yakaladığımız sinyallerin ligde işe yarayacağına inanıyorum. Evet ilk yarıda iyi motive olan, mücadele eden ve Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen bir Beşiktaş izledik. İkinci yarıda yine bize bir HALLER oldu ve aynı oyuncudan yediğimiz gollerle bir mağlubiyet daha aldık.
Şampiyonlar Ligi gerçekten farklı bir seviye ve burada başarılı olmak için iyi bir kadro kurmak bile yeterli olmayabilir. İşi baştan sıkı tutmak, ilk düdükten son ana kadar motivasyonu korumak, ikili mücadelelerde ayakta kalmak, pas zamanı pas, şut zamanı şut atmak. Rakibe minimum pozisyon vermek çok ama çok önemli. Malum bu seviyede rakipler buldukları her pozisyonda bize gol atabiliyorlar.
Her neyse Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yok diyebiliriz, var ama yok gibi bir şey aslında. Çok başarısız performanslar ardından dün gece en azından bir silkinme gecesiydi diyebiliriz.
Alex Teixeira başta bazı oyuncuların performanslarının biraz daha yukarı çekilmesi şart. Beşiktaş en başta bu oyuncuyu sisteminin içinde en doğru yerde kullanmalı. Rusya'da gol kralı olmuş Teixeira'nın henüz beklenen düzeyde olmadığı da kesin. Umarım Sergen hoca başta Alex olmak üzere, tüm yıldızları daha iyi bir seviyeye taşır ve biten Avrupa ümitlerinden sonra en azından ligde bir hedefi kovalayabilirler.
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