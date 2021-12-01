02 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira'nın yerine Remy Cabella geliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede takımı ayağa kaldırma sözü verirken, kadro planlamasıyla ilgili de harekete geçildi. Alex Teixeira'dan istediği performansı alamayan Kartal, Brezilyalı oyuncunun yerine aradığı ismi Rusya'da buldu. Beşiktaş, Krasnodar forması giyen Fransız orta saha Remy Cabella için temaslarını sıklaştırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 Giriş Tarihi: 01.12.2021

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimle yaptığı görüşmede takımı ayağı kaldırma sözü verdi ve yapılacak takviyeler için harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

TEIXEIRA'DAN MEMNUN DEĞİL!
Transferde hatalı olduğunu kabul eden Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'nın beklentilerini boşa çıkardığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, Teixeira'dan memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

TAKIM ARANIYOR!
Fotomaç'ın haberine göre, hedef Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak, takasta kullanmak ya da en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bu takımlarla temas kurulduğu ve sonuç beklendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

REMY CABELLA BOMBASI!
Alex Teixeira ile yolları ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi aradığı ismi Rusya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Krasnodar forması giyen Fransız on numara Remy Cabella'yı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 16 maça çıkan Remy Cabella 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

REMY CABELLA KİMDİR?
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Remy Cabella 8 Mart 1990 tarihinde doğdu. On numara mevkisinde forma giyen 1.71 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Kulüp kariyerinde 375 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 79 gol ve 51 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

Remy Cabella, Fransa Milli Takım'yla 4 maçta görev aldı. Cabella'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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