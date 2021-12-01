BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan flaş transfer bombası! Alex Teixeira’nın yerine Remy Cabella geliyor

TAKIM ARANIYOR!

Fotomaç'ın haberine göre, hedef Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak, takasta kullanmak ya da en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bu takımlarla temas kurulduğu ve sonuç beklendiği iddia edildi.