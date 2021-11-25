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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: TFF'den Beşiktaş'a ret! Fikstür değişikliği...

TFF’den Beşiktaş’a yanıt! Fikstür değişikliği...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Giresunspor maçının günün değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmuştu. Federasyon, siyah-beyazlıların yaptığı başvuruyu reddetti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın 28 Kasım Pazar gününe alınması için TFF'ye başvuru yapmıştı.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların yaptığı bu başvuru reddedildi.

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