BEŞİKTAŞ HABERLERİ: TFF'den Beşiktaş'a ret! Fikstür değişikliği...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısını 1-0 önde kapasa da mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybetti. Kara Kartal bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde 18. sırada bulunan Türkiye ülkeler sıralamasında 15. sıraya kadar yükselecekti ve 2023-2024 yılında Avrupa'da 5 takımla katılma yolunda avantaj sağlayacaktık. Fakat bu gerçekleşmedi ve Beşiktaş ülke puanına 5 maç sonunda katkı sağlayamadı. Ayrıca Beşiktaş, 2.8 milyon Euro (yaklaşık 37 milyon TL) primden de oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)