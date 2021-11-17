17 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı antrenman, istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları sonrasında dar alan oyunları oynanırken antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.



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