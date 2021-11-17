17 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin için karar zamanı! Ocak ayında...

Larin için karar zamanı! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.11.2021

Geçen sezon ve bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin'in yeni sözleşmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalması görüşünde bulunduğu Kanadalı oyuncu için yönetim, biraz daha sert tutum sergilemek istemişti. Ancak Yalçın, Larin'i kenara çekmek yerine daha fazla forma şansı verdi. Önümüzdeki günlerde Larin'in geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Attığı gollerle bu sezon da takımı sırtlayan Cyle Larin'in yeni sözleşmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Kanadalı forvet için yönetim, biraz daha sert tutum sergilemek istemişti. Ancak başarılı teknik adam Larin'i kenara çekmek yerine daha fazla şans verdi. Önümüzdeki günlerde Larin'in kaderiyle ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Larin'in menajeri önümüzdeki günlerde tekrar İstanbul'a davet edilecek. 3. kez yapılacak bu görüşmede de anlaşma sağlanamaması halinde devre arasında gelecek olan ciddi teklifler değerlendirilecek. Olmaması halinde Larin'in ayrılığı ya sezon sonuna kalacak ya da lig bittikten sonra tekrar Beşiktaş'la anlaşma sağlayacak. Ancak bu transferde düğümün Ocak ayına kadar çözülmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Domagoj Vida çıkmazı! Ahmet Nur Çebi rest çekti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta Vida çıkmazı! Başkan Çebi rest çekti Beşiktaş'ta Vida çıkmazı! Başkan Çebi rest çekti
Sergen Yalçın’dan motivasyon konuşması! Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması!
Resmi Talisca açıklaması geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Resmi Talisca açıklaması geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör