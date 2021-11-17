BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin için karar zamanı! Ocak ayında...
Geçen sezon ve bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin'in yeni sözleşmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalması görüşünde bulunduğu Kanadalı oyuncu için yönetim, biraz daha sert tutum sergilemek istemişti. Ancak Yalçın, Larin'i kenara çekmek yerine daha fazla forma şansı verdi. Önümüzdeki günlerde Larin'in geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Attığı gollerle bu sezon da takımı sırtlayan Cyle Larin'in yeni sözleşmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Kanadalı forvet için yönetim, biraz daha sert tutum sergilemek istemişti. Ancak başarılı teknik adam Larin'i kenara çekmek yerine daha fazla şans verdi. Önümüzdeki günlerde Larin'in kaderiyle ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Larin'in menajeri önümüzdeki günlerde tekrar İstanbul'a davet edilecek. 3. kez yapılacak bu görüşmede de anlaşma sağlanamaması halinde devre arasında gelecek olan ciddi teklifler değerlendirilecek. Olmaması halinde Larin'in ayrılığı ya sezon sonuna kalacak ya da lig bittikten sonra tekrar Beşiktaş'la anlaşma sağlayacak. Ancak bu transferde düğümün Ocak ayına kadar çözülmesi bekleniyor.
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