25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa'ya katılacak takım sayımız...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısını 1-0 önde kapasa da mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybetti. Kara Kartal bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde 18. sırada bulunan Türkiye ülkeler sıralamasında 15. sıraya kadar yükselecekti ve 2023-2024 yılında Avrupa'da 5 takımla katılma yolunda avantaj sağlayacaktık. Fakat bu gerçekleşmedi ve Beşiktaş ülke puanına 5 maç sonunda katkı sağlayamadı. Ayrıca Beşiktaş, 2.8 milyon Euro (yaklaşık 37 milyon TL) primden de oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa’ya katılacak takım sayımız...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybetmiş, ülke puanına katkı yapamamıştı. Siyah- Beyazlılar dün gece ise ayağına kadar gelen fırsatı tepti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa’ya katılacak takım sayımız...

Fanatik'in haberine göre; Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Kara Kartal ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırdı. Böylelikle 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla gitme yolunda büyük avantaj yitirdik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa’ya katılacak takım sayımız...

4 TAKIMA DÜŞECEĞİZ

Galibiyet halinde 400 puanla 21.500'e ulaşacak olan Türkiye önünde yer alan Hırvatistan (25.400), Çekya (25.200) ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni (25.125) geride bırakacaktı. Ancak ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz iki gol bu şansı ortadan kaldırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa’ya katılacak takım sayımız...

Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin Euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.

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