BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal fırsat tepti! Ülke puanı ve Avrupa’ya katılacak takım sayımız...

Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin Euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.

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