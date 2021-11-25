BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son olarak Ajax'a mağlup olan ve çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Milliyet'in haberine göre Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.