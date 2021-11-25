25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve grupta puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar 5 maçta hanesine puan yazdıramazken, kaybedilen para ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son olarak Ajax'a mağlup olan ve çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Milliyet'in haberine göre Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...

UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kaybedilen sadece puan olmadı! Büyük zarar...

Kartal, Almanya'dan da puansız dönerse UEFA'dan hiç para ödülü kazanamadan maçlarını tamamlamış olacak.

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