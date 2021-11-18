18 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son gözde Kartal Kayra Yılmaz

Son gözde Kartal Kayra Yılmaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Sezon başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu. Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor.

Sezon başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu. Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor. 11 resmi maçta 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcunun gelişimi teknik heyeti de mutlu ediyor.
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