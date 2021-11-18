BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson tarihe geçti

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nda tarihe geçmeyi başardı. Kosta Rika mücadelesinde sonradan oyuna giderken, Meksika maçında ise 90 dakika sahada kalan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson da milli takımdaki 90'ıncı maçına çıkarak, Julian de Guzman'ı geride bıraktı ve Kanada tarihinde milli formayı en çok terleten futbolcu oldu.

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Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nda tarihe geçmeyi başardı. Kosta Rika mücadelesinde sonradan oyuna giderken, Meksika maçında ise 90 dakika sahada kalan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson da milli takımdaki 90'ıncı maçına çıkarak, Julian de Guzman'ı geride bıraktı ve Kanada tarihinde milli formayı en çok terleten futbolcu oldu.