24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

UEFA Gençlik Ligi | Beşiktaş 0-1 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Genç Kartallar Ajax’a yenildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Gençlik Ligi C grubu beşinci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar maç boyu etkisiz bir performans sergiledi.

Beşiktaş U19 takımı, Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta UEFA Gençlik Ligi C grubu beşinci maçında Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleye, Emre Bilgin, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Okan Ağrap, Serkan Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan ve Koray Yağcı ile başladı.

Maç boyu etkisiz bir performans sergileyen Beşiktaş, rakibine ilk yarısında yediği golle sahadan 1-0 mağlup oldu.
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