Beşiktaş maç öncesi Ajax yöneticilerini yemekte ağırladı! Edwin Van Der Sar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekip, aralarında eski kaleci Edwin Van Der Sar da dahil olmak üzere Ajax yöneticileriyle yemekte biraraya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekip, aralarında eski kaleci Edwin Van Der Sar da dahil olmak üzere Ajax yöneticileriyle yemekte biraraya geldi.

İşte o görüntüler...

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