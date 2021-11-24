24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş maç öncesi Ajax yöneticilerini yemekte ağırladı! Edwin Van Der Sar...

Beşiktaş Ajax yöneticilerini ağırladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekip, aralarında eski kaleci Edwin Van Der Sar da dahil olmak üzere Ajax yöneticileriyle yemekte biraraya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekip, aralarında eski kaleci Edwin Van Der Sar da dahil olmak üzere Ajax yöneticileriyle yemekte biraraya geldi.

İşte o görüntüler...

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