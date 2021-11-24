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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ajax maçının ardından Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira açıklaması!

Yalçın’dan Teixeira açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Alex Teixeira'dan memnun değiliz. Çin'den gelmesi ve hazır olmaması önemli bir etken. İkinci yarı toparlayıp, katkı verecektir.

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'a sahasında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Bence iyi bir maç oldu, iyi mücadele ettik. Sıkıntılı bir dönemde böyle oyun göstermek önemliydi. Fırsatlar yakaladık ama atamayınca kaybediyoruz. Güçlü bir ekiple karşılaştık.

2. golü atamayınca Şampiyonlar Ligi'nde böyle sonuçlar alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde başka düşüncelerimiz vardı, isteklerimiz vardı ama yeterli değildik. Larin 2. golü atsa, maçı kazanabilirdik. Bizim kalemize gelen de gol oluyor.

Alex Teixeira'nın performansı?

Sergen Yalçın: Yeterli değil, memnun değiliz. Çin'den gelmesi ve hazır olmaması önemli bir etken. İkinci yarı toparlayıp, katkı verecektir.

Yalçın Ajax maçından sonra konuştu!

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek haberin devamı

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