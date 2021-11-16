16 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarına devam etti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas, dar alan oyunları ve taktik uygulamaların yer aldığı programla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas, dar alan oyunları ve taktik uygulamaların yer aldığı programla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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