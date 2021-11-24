24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta mücadele sonrası taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırarak deneyimli çalıştırıcıya destek verdi. (BK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın Ajax'a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın'a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın'dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar 'Sergen takımı ayağa kaldır' yönünde uzun süre tempo tuttu.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti haberin devamı

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