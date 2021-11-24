Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Hollanda ekibine galibiyeti getiren goller Sebastien Haller'den gelirken, Beşiktaş'ın tek golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.