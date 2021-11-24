24 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Ajax maçında sakatlık şoku! Sedyeyle oyundan çıktı

Kartal’a sakatlık şoku! Sedyeyle çıktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. maçında evinde Ajax ile oynadığı maçta Montero sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Montero sahayı sedyeyle çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Francisco Montero, 78. dakikada sakatlandı. Montero, oyuna devam edemezken, sedyeyle kenara geldi.

Montero'nun yerine ise Necip Uysal, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

İŞTE O ANLAR:



Görüntüler EXXEN'den alınmıştır...
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