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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Michy Batshuayi'ye Tigres talip oldu!

Beşiktaşlı Batshuayi’ye sürpriz talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Aktarılan bilgilere göre bonservisi İngiliz ekibinde bulunan yıldız golcüye, Meksika Ligi takımlarından Tigres talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı yıldız için Meksika ekibinin devreye girdiği belirtildi.

Fotomaç'ın, fr.besoccer.com'dan derlediği habere göre Tigres, Chelsea ile Batshuayi transferi için sezon sonunda transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Haberde Batshuayi'nin transferi için 5 milyon euro fesih bedelinin ödenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

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