BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta flaş gelişme! Fabrice N'Sakala...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşmesinden 'yola devam' kararı çıkarken, oyuncu grubu ile ilgili de kararlar alınacak. Kadro dışı kararlarından uzak durmayı tercih edecek olan Sergen Yalçın'ın, tecrübeli oyuncunun affını gündeme getireceği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımın sadece iki maçlık seriye ihtiyacı olduğunu, bunu başarmaları halinde arzuladıkları futbolu sergileyebileceklerini ve takımın rayına oturacağını söyledi.

Türkiye'nin haberine göre; Sergen Yalçın kadro dışı kararlarından uzak duruyor. Şu anda oyunculara ceza vermenin mental anlamda dağılan takımı daha da olumsuz etkileyebileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, bir süredir kadro dışı olan N'Sakala'nın da affını gündeme getirecek.

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