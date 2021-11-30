03 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Cyle Larin için karar verildi!

Beşiktaş’ta Larin için karar verildi! Sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Beşiktaş'ta, yeni sözleşme için yıllık 2.5 milyon Euro’luk talepte bulunan Cyle Larin ile ilgili karar verildi. Siyah beyazlı yönetim, Kanadalı golcü oyuncu için yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim, kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre, teknik ekiple son bir değerlendirme yapan Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

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