Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara: Böyle davrananlara...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste gelen yenilgiler sonrası oyuncularını son kez uyardı: Bu takımda kimse yenilgiyi kabul edemez! Yalçın ayrıca, "Geçen sezon bizi sahaya koyduğumuz karakter şampiyon yaptı. Şimdi teslim oluyoruz. Böyle davrananlara ise aramızda yer yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı.
ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN
Takvim'in haberine göre, kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.
ÇOK GEÇ OLMADAN...
"Kimse bu takımda yenilgiyi peşinen kabul edemez. Geçen sezon bizi şampiyon yapan şey ortaya koyduğumuz karakterdi. Burada bir yanlış var. Sahada kim oynuyorsa tüm motivasyonunu, enerjisini ortaya koymalı. Koymayana ise aramızda yer yok. Bunu bilmeli.. Geç olmadan eski karakterimize dönelim"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...