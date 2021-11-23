23 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara: Böyle davrananlara...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste gelen yenilgiler sonrası oyuncularını son kez uyardı: Bu takımda kimse yenilgiyi kabul edemez! Yalçın ayrıca, "Geçen sezon bizi sahaya koyduğumuz karakter şampiyon yaptı. Şimdi teslim oluyoruz. Böyle davrananlara ise aramızda yer yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan futbolculara: Böyle davrananlara...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan futbolculara: Böyle davrananlara...

ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN

Takvim'in haberine göre, kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan futbolculara: Böyle davrananlara...

ÇOK GEÇ OLMADAN...

"Kimse bu takımda yenilgiyi peşinen kabul edemez. Geçen sezon bizi şampiyon yapan şey ortaya koyduğumuz karakterdi. Burada bir yanlış var. Sahada kim oynuyorsa tüm motivasyonunu, enerjisini ortaya koymalı. Koymayana ise aramızda yer yok. Bunu bilmeli.. Geç olmadan eski karakterimize dönelim"

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