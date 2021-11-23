Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan futbolculara: Böyle davrananlara...

ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN

Takvim'in haberine göre, kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.