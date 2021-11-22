22 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye Giresunspor maçının ertelenmesi için talep geldi!

Beşiktaş’tan TFF’ye flaş başvuru!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig2in 14. haftasında Giresunspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü karşılaşacağı maçın pazara alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa'da pazartesi ise ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirtti.

GİRESUNSPOR DA OLUMLU YANIT VERDİ

Ayrıca Ajax örneği de sunularak rakiplerinin Hollanda Ligi'nde pazar günü maça çıkacağı belirtildi.

Fikstürün yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik başvuruyu iletti. Ayrıca Giresunspor cephesi ise Beşiktaş'ın isteğini olumlu karşılayarak maçın pazar oynanmasına onay verdi.

SON KARAR TFF VE YAYINCIDA

Gözler TFF ve yayıncı kuruluşun vereceği yanıta çevrildi.


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