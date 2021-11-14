BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Batshuayi'nin beklenen performansı gösterememesi sebebiyle devre arasında kadrosuna bir santrfor katmak isteyen siyah beyazlılar, Luuk de Jong isminde yoğunlaşmıştı. Kara Kartal'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Adı daha önce transfer listesinin üst sıralarında yer alan Luuk de Jong'un ismi yeniden gündeme geldi. Ancak İtalyan basınında yer alan haberde Luuk de Jong'un devre arasında Sevilla'ya döneceği iddia edildi. Haberde Sevilla santrforları, Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'nin Afrika Kupası'na gidecek olmalarından dolayı Sevilla'nın Hollandalı golcüyü geri alacağı iddia edildi.

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