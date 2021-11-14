BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala Sergen Yalçın’ın gözünden düştü! Devre arasında...

Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında da takımdan ayrılacak isimler olacak. Yönetim, teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların ayrılmasına onay verecek. Bu isimlerin başında da Fabrice N'Sakala geliyor.