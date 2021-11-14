BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala Sergen Yalçın'ın gözünden düştü! Devre arasında...
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Fabrice N'Sakala, siyah beyazlı takımda beklenen performansı gösteremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen 31 yaşındaki sol bekin, devre arasında kadro dışı kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında da takımdan ayrılacak isimler olacak. Yönetim, teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların ayrılmasına onay verecek. Bu isimlerin başında da Fabrice N'Sakala geliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Beşiktaş yönetimi, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor.
Milli takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirmeye alacak.
Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları yüzünden ligin ilk yarısını kaçıran Ajdin Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.
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