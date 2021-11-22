Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gelişmesi!
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar can sıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmlerin ardından sakatlığını atlatan Michy Batshuayi yapılan antrenmanda yer aldı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile 24 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
BATSHUAYI ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Öte yandan sakatlığını atalatan Michy Batshuayi bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
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