Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gelişmesi!

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği skorlardan uzak kalan Beşiktaş'ı bu sonuçlar maddi olarak da etkiledi. Siyah-beyazlılar bu süreçte yaklaşık 159 milyon TL kayıp yaşadı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)