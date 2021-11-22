22 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a kötü sonuçların faturası 159 milyon!

Kartal’a kötü sonuçların faturası ağır oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği skorlardan uzak kalan Beşiktaş'ı bu sonuçlar maddi olarak da etkiledi. Siyah-beyazlılar bu süreçte yaklaşık 159 milyon TL kayıp yaşadı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Sabah'ın haberine göre; Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı.

Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.

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