22 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı kaldığını açıkladı!

Beşiktaş’tan flaş Fabrice N’Sakala kararı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Beşiktaş, sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş bir karara imza attı. Siyah beyazlı ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Fabrice N'Sakala'nın geçici süre ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta son haftalarda kadroya giremeyen Fabrice N'Sakala ile ilgili beklenen karar çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sol bekin geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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