BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Rachid Ghezzal kayıp aranıyor!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazanılan çifte kupasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda bu sezon yokları oynuyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal, bu sezon adeta kontak kapattı. Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon siyahbeyazlılarda kiralık olarak forma giyen Cezayirli, bonservisi alınıp 3 yıllık sözleşmeyi kaptıktan sonra durdu! 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 17 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, Aboubakar'ın yokluğunda son maçlarda attığı kritik gollerle de siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynamıştı. Ghezzal, bu sezon ise ligde 12 maçta forma giyip takımına yalnızca 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. Ghezzal'ın bu hali taraftarların da tepkisini çekti.
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