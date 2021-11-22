İtalyanlar transferi duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde
Süper Lig'de devre arasında planlanan transfer hareketliliğinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip İspanyol orta saha oyuncusu Alvaro Medran için kıyasıya yarışa girdi. İşte İtalyan basınında yer alan o haberin detayları... (BJK-FB spor haberleri)
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine haftalar kala takımlar da transfer çalışmalarına başlamış durumda... Eksik bölgelerine takviye yapmak için araştırmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
EZELİ RAKİPLER ALVARO MEDRAN'A TALİP
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, İspanyol futbolcu Alvaro Medran'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.
REAL MADRID VE VALENCIA'DA OYNADI
Daha önce İspanyol devleri Real Madrid ve Valencia'da da forma giyen ve merkez orta saha ile 10 numara olarak oynayabilen Alvaro Medran şu anda boşta bulunuyor.
BONSERVİSİ ELİNDE
Son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fires'da forma giyen Medran geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesajla Amerikan ekibine veda etti ve serbest futbolcu konumuna geldi.
TRANSFER MESAJI
Medran, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Chicago'ya veda ederken, "Bir sonraki bölüme hazırız" yazarak transfer mesajı verdi.
32 MAÇTA 3 GOL, 6 ASİST
MLS'te Chicago ile 32 maça çıkan Medran takımına 3 gol 6 asistlik bir katkı sağladı.
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