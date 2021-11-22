22 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

Beşiktaş - Ajax maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Beşiktaş - Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Türk takımları, Irfan Peljto yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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