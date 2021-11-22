BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert sözler! "Bu kadar ruhsuz..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşması sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyunculara sitem etti. Yalçın, "Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, sinirli bir şekilde içeriye girdikten sonra "Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?" diyerek çıkıştığı bildirildi.
Fotomaç'ın haberine göre, bu sırada futbolcuların ağzını bıçak açmazken, tecrübeli hocanın "İstanbul'a dönüşte bazı şeyleri gözden geçireceğiz. Anlaşılan böyle gitmeyecek" sözleriyle gözdağı verdiği de kaydedildi. Gelen haberlere göre Yalçın'ın bazı oyunculara kesik atarak eleştirdiği ruhsuz futbolun cezasını keseceği belirtildi.
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